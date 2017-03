E' diventata un'amichevole speciale questa Olanda-Italia. Perchè l'Olanda è stata investita da un ciclone buttandosi via. E perdendo partita, faccia e mister in Bulgaria, un 2-0 orrendo che ha fatto esonerare Blind e che mette ora gli orange di Strootman faccia al muro. Da qui ogni punto sarà imperdibile se non vogliono saltare anche la fase finale di Russia 2018 dopo aver guardato alla tv quella dell'Europeo di un anno fa. Ora c'è l'Italia di Ventura e Donnarumma, con i suoi test da effettuare, chè queste partite sono importanti per motivi così. Gol ha buona possibilità di riuscita.



Ma è anche la giornata di Francia-Spagna e Russia-Belgio nonchè di Portogallo-Svezia, se uno potesse se la dovrebbe passare su tanti televisori messi uno accanto all'altro.



In più alle 22 parte un match che ha una storia. E' Bolivia-Argentina, il primo aprile del 2009 visse un impossibile pesce d'Aprile. E' vero, in Bolivia si gioca ad altezze da navette spaziali, chi riesce a prendere una boccata d'ossigeno in 90' si può dire un uomo fortunato. Però...c'erano Messi, Aguero e anche Javier Zanetti quel giorno. Masticarono polvere tutta la partita, fu un 6-1 che prima o poi sarà materia di film se già non l'hanno girato. Eccola la variabile impazzita di oggi.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Olanda-Italia gol (quota 1.80)

Francia-Spagna gol (1.80)

Russia-Belgio gol (1.75)

Portogallo-Svezia multigol 1-3 (1.40)

Bolivia-Argentina 1X (1.95)



La cinquina vale 77 euro con 5 euro escluso bonus.



