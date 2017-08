Ce n'è davvero da prendere in esame. Tra Serie A e Premier League gira la testa. Parto con il Toro scatenato dopo quello che è successo a Bologna: farà secco il Sassuolo nel pomeriggio. La serata invece è per gli over 2.5 tra Fiorentina-Sampdoria e Milan-Cagliari.

Ma le partite succose sono concentrate in Premier League. E una le batte tutte. Liverpool-Arsenal è già un bello snodo per entrambe. Considerando che in settimana i rossi di Klopp si sono allenati in Champions, nè più nè meno. Gol in questa sembra facile come bocciare il pallino a mezzo metro.



Anche Chelsea-Everton ha i suoi perchè. Conte ha più di qualche pensiero e il sorteggio europeo non lo avrà sollevato di un centimetro. Il fatto poi di ospitare un Everton che va da quando ha riabbracciato il figliol Rooney non è un motivo per sorridere. L'over 2.5 ci sta anche qui.



Chiudo con l'amato Tottenham, che dovrebbe sbrigare la pratica Burnley per aggiudicarsi il primo successo dentro le mura di Wembley. Farebbe storia. Io me lo prendo con l'handicap, che dà più sale e pepe alla vicenda.

ASPETTO INVECE IL VOSTRO SALE E PEPE NELLA SFIDA A MISTERPALMIERI. SCRIVETE LE VOSTRE QUI SOTTO PER ANDARE IN PRIMA PAGINA CON NOI LUNEDI'! CORAGGIO E...

I CONSIGLI DELLA DOMENICA

Torino-Sassuolo 1 (quota 1.75)

Fiorentina-Sampdoria over 2.5 (1.80)

Milan-Cagliari over 2.5 (1.45)

Liverpool-Arsenal gol (1.50)

Chelsea-Everton over 2.5 (1.85)

Tottenham-Burnley 1/handicap (1.65)

La sestina vale 21 volte (!) la posta escluso bonus.

@calcioepepe