E' un Monday Night succulento a cominciare da noi. Lazio-Milan è un bell'appuntamento nonostante Montella si presenti con parecchie e vistose defezioni nell'organico, infortuni e squalifiche hanno calato la mannaia. Anche per questo vedo nettamente favorita la Lazio, reduce dalla vendemmiata a Pescara. Un 1X/gol può inquadrare bene il match.



Poi un insieme di segni che onestamente non si vede come possano non uscire. Ad esempio l'over 2.5 di Bournemouth-Manchester City oppure la vittoria interna tra Eibar e Granada, che sono divise da mille e duecento punti o giù di lì.



Anche Cosenza-Reggina, storico derby calabrese di Lega Pro, non può che analizzarsi dal punto di vista dell'1.



Quindi Monday bello ma con la ricetta già scritta, vergata e confermata. Ad maiora.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Lazio-Milan 1X/gol (quota 2.10)

Bournemouth-Manchester City over 2.5 (1.52)

Eibar-Granada 1 (1.57)

Cosenza-Reggina 1 (1.65)



La quaterna vale 82 euro con 10 euro.



Twitter @calcioepepe