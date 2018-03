E' il venerdì delle amichevoli internazionali. Noi ci siamo dentro con Gigi Di Biagio ad interim sulla panchina della Nazionale maggiore, in attesa di eventi. Saltiamo il Mondiale dopo 60 anni, basterebbe questo per capire che si andrà in campo con la voglia di rifarsi. In più di fronte a Sua Maestà Leo Messi.

E' il venerdì delle grandi amichevoli, almeno a livello di storia se non di presente. Per cui Argentina-Italia (si giocherà a Manchester, a casa del City), Germania-Spagna (a Dusseldorf) e Olanda-Inghilterra (ad Amsterdam) focalizzano l'attenzione. Non credo a partite chiuse, vedo più spettacolo e gol che non sbadigli e noia. Certo, c'è anche Russia-Brasile ma quella la molliamo perchè con Alisson in porta spesso è "clean sheet"!

Altre due invece, che si giocheranno in campo neutro, una a Torino (Serbia-Marocco, africani non in rete due sole volte nelle ultime dieci) e l'altra a Zurigo (Portogallo-Egitto, africani come sopra, non in rete due sole volte nelle ultime dieci) possono dar vita allo stesso tema. Uscirebbe un ambo assai corposo.



I CONSIGLI DI VENERDI'



Argentina-Italia gol (quota 2.05)

Germania-Spagna gol (1.80)

Olanda-Inghilterra gol (1.87)



e inoltre



Serbia-Marocco gol (2.20)

Portogallo-Egitto gol (2.33)



Il terno vale 6.90 volte la posta, l'ambo 5.12 volte la posta

@calcioepepe