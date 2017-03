Il menù dice: Napoli-Real Madrid. Praticamente la partita per cui si vive una vita. Anche per dire soltanto: l'ho vista, c'ero anch'io. La rimonta è dura, molto dura. Ma non come se si fosse subito uno 0-2. Perché questa volta con il 2-0 il Napoli si qualificherebbe, non ci sarebbero tempi supplementari. Il problema è che dall'altra parte c'è un attacco che un gol potrebbe farlo in ogni minuto. E allora, per quella che è soprattutto una speranza, voglio andare sull'over 3.5. Che possa essere il 3-1 per andare a una coda che dica Napoli. E' la scalata di una montagna. Ma non è come sembra, se si fa un passettino per volta. L'altra partita di Champions potrebbero non giocarla, è una vera amichevole visto che il Bayern ha spazzolato 5-1 l'Arsenal all'andata, come fosse l'abbacchio di Pasqua. Qui o dormono o la giocano. Fidando della seconda ipotesi, voglio costruire un ambo di over 3.5. I 5 euro diventerebbero qualcosa in più.



I CONSIGLI PER MARTEDI':

Napoli-Real Madrid over 3.5 (quota 2.20)

Arsenal-Bayern Monaco over 3.5 (2.30)

L'ambo frutta 25 euro con 5 euro.



