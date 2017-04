Con la Premier League, ad esempio. Hull-Middlesbrough? Non può che finire under 2.5, qui di bomber non ce ne sono o quelli che ci sono (Negredo) se ne stanno in panciolle. Al punto che deve segnare addirittura Ranocchia!

Bel salto per la giocata? Il pareggio tra Southampton e Crystal Palace, che è la squadra del giorno dopo aver tirato giù dal piedistallo il Chelsea e in casa sua: Il Southampton è quanto di meno continuo ci sia e con Gabbiadini che non sta bene, il pareggio è pronosticabile. E succulento.

A proposito di Antonio Conte, arriva Guardiola. Chelsea-Manchester City è uno snodo per il titolo. Chi si rialza? Vedo dei gol, da una parte e dell'altra; chi ne segnerà di più avrà fatto un bel passone avanti.

Chiudo con la Liga. Leganes-Real Madrid fa i conti con i cinque under 2.5 di fila dei padroni di casa. Arriva il ciclone blanco e quindi l'over 2.5 diventa un calcio di rigore tirato contro la prima elementare. Elementare, Watson!





I CONSIGLI DELLA GIORNATA

Napoli-Juventus over 2.5 (quota 1.80)

Hull-Middlesbrough under 2.5 (1.60)

Southampton-Crystal Palace X (3.60)

Chelsea-Manchester City gol (1.62)

Leganes-Real Madrid over 2.5 (1.50)

La cinquina frutta 125 euro con 5 euro, escluso bonus

Altro giro altra corsa.qui in palio non ci sono i tre punti ma una finale. In virtù della semifinale d'andata di Coppa Italia, alla Juve basterebbe anche perdere di un gol. Il Napoli visto domenica sera è stato un bel Napoli e quindi metterà ogni cosa in campo. Ogni cosa vuol dire segnare ma vuol dire anche aprirsi al contropiede. Vedo un bell'over 2.5, che non è pagato male. E procedo.