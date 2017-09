Altra bellissima partita, unica e sola, di Serie B. Tra due squadre che hanno dimostrato di saper segnare come se non esistesse un domani ma soltanto l'oggi. Cittadella e Perugia tirano a segno come poche altre squadre e ci sanno fare. I padroni di casa hanno già segnato quattro gol prendendone altrettanti, in due partite, gli ospiti ne hanno segnati ben nove (!!!!) subendone tre. Over 3.5 sembra facile? Appare quella la strada meno impervia perchè gli attacchi segnano e le difese non sono, al momento, di ferro.



West Ham-Huddersfield, in Premier League, è il debutto casalingo dei martelli, che finora le hanno sempre prese ma lontano dai propri tifosi. Gli ospiti invece sono la sorpresa più bella sinora, con due vittorie e un pareggio. Considerando che i primi devono assolutamente vincere e i secondi sanno come far male nel ripartire, l'over 2.5 ci sta tutto.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



Cittadella-Perugia over 3.5 (quota 3.10)

West Ham-Huddersfield over 2.5 (1.95)



L'ambo vale oltre 6 volte la posta.



@calcioepepe