Per lo stesso identico motivo Shakhtar-Celta e Copenaghen-Ludogorets e per me anche Genk-Astra, che condisco con una bella combo 1X/over 2.5.

Chiudo con i successi interni di Lione e Tottenham, che sono troppo ma troppo ma troppo meglio dei loro avversari. E gli inglesi oltretutto devono farlo vedere ribaltando lo 0-1 dell'andata.

I CONSIGLI DELLA GIORNATA

Fiorentina-Borussia Moenchengladbach over 2.5 (quota 1.90)

Shakhtar-Celta Vigo over 2.5 (1.75)

Copenaghen-Ludogorets over 2.5 (1.95)

Genk-Astra 1X/over 2.5 (2.20)

Lione-Az Alkmaar 1 (1.35)

Tottenham-Gent 1 (1.32)

La sestina vale 127 euro con 5 euro, escluso bonus.

Due italiane in campo nelle gare di ritorno dell'. Una però si allenerà e stop, vista la vittoria per 4-0 in casa dell'avversario. Quindi su-Villarreal non mi espongo proprio. Per lainvece, visto che il Moenchengladbach deve andare a vincere a Firenze e quindi lascerà spazi invitanti, per me ci sta l'over 2.5, soprattutto se la partita si stappa presto.