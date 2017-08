Prima di vedere i faccioni di Totti e Sheva scegliere le palline da tirare su dall'urna di Nyon c'è questa ultima tornata di spareggi Champions League.

Qui ci si gioca tutto e per cui è facile prevedere che chi ha perso in casa si metta in ballo lasciando da parte coperture preventive. E' il caso di Liverpool-Hoffenheim, i tedeschi debbono segnare almeno due gol per poter dire che se la stanno giocando, Questa è partita da over 3.5 e dico poco. Con i "ripartitori" dei rossi nelle praterie che si apriranno non credo di essermi spinto verso mondi inesplorati.

Un bell'over ma questo di 2.5 me lo prendo in CSKA Mosca-Young Boys, all'andata decisasi soltanto al 91'. Gli svizzeri hanno fatto secca la Dinamo Kiev un turno fa proprio all'ultimo colpo di testa e qui vanno a dare battaglia per rimontare la sconfitta di Berna. Tre gol non sono il sei al Superenalotto. E l'ambo vale un corposo "per quattro". Sembra poco?



I CONSIGLI PER MERCOLEDI'



Liverpool-Hoffenheim over 3.5 (quota 2.20)

CSKA Mosca-Young Boys over 2.5 (1.80)



L'ambo vale 3.96 volte la posta.



@calcioepepe