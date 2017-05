Per questo parto proprio da Udinese-Atalanta, gol e via andare. Procedo con Genoa-Inter, Lazio-Samp, Pescara-Crotone e arrivo fino a Sassuolo-Fiorentina e Milan-Roma. Io la vedo proprio così, non sono invenzioni ma possono portare a sbattere la pancia (chi ce l'ha e io ce l'ho) alla cassa.

La doppia che chiude è una doppia basilare, in questo turno che l'ottimo Mou salterebbe a piedi pari se potesse risparmiarsi per l'Europa League e il Celta Vigo.. Wenger per me è il peggior allenatore della crosta terracquea ma perdere in casa oggi con i pezzi del MU che si troverà di fronte proprio non si può.

La sorpresa che può regalare sorrisi però è in Serie B: Spal-Pro Vercelli potrebbe diventare una passerella per i ferraresi, gli avversari hanno perso malissimo una partita che non meritavano di perdere con il Perugia, il pareggio ci potrebbe stare e ha una quota fantastica, lo accendo.

I CONSIGLI DELLA GIORNATA

Milan-Roma gol (quota 1.40)

Udinese-Atalanta gol (1.65)

Genoa-Inter gol (1.55)

Lazio-Samp gol (1.57)

Pescara-Crotone gol (1.48)

Sassuolo-Fiorentina gol (1.42)

Arsenal-Manchester United 1X (1.24)

Spal-Perugia X (3.05)

L'ottavina reale che avete appena letto sviluppa nientepopodimenoche 134 euro con 3 euro, escluso bonus.

IO HO DETTO LA MIA: ORA A VOI CON LA SFIDA A MISTERPALMIERI. Non deludetemi ma so che non lo farete. Via alle telefonate o meglio scrivete qui sotto e fate sognare la gente che vi segue. Bravi siete in tanti, dimostratelo!

L'abbiamo già detto ma lo ripetiamo per chi se lo fosse perso. In un campionato come il nostro, a questo punto molte partite sono diventate amichevoli, almeno per una squadra su due. Quindi guardate le quote del gol e capirete se ci troveremo di fronte sfide con il bus parcheggiato dentro l'area oppure no.