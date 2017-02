Il gol questo sconosciuto. Ecco, una frase del genere non si potrà nemmeno pensare oggi. Perchè qui si va di rete in rete, almeno in quelle che sono le mie previsioni. Oggi soltanto over 2.5. Solo per l'amata serie B si fa una cosetta diversa.

Si parte dalle due italiane importanti, e cioè Napoli alle 18 e Juve alle 20.45. Napoli contro Atalanta, mica contro una rappresentativa di paninari. E i bergamaschi ormai sanno come fare paura a tutti. Bando alle chiacchiere, over 2.5 lo vedo scolpito. Così come lo vedo in Juve-Empoli, la Signora ha risparmiato a Oporto in undici contro dieci e non credo che faccia sconti ai toscani.

Si passa alla Premier League, dove per la prima volta non ci sarà Claudio Ranieri. E si fa davvero fatica. L'over 2.5 lo vedo già in Chelsea-Swansea, squadre che segnano e che - i gallesi... - subiscono. Si procede col ritorno di Moyes in casa Everton, con il suo derelitto Sunderland. Over 2.5.

Si chiude con West Bromwich-Bournemouth, dove i tre gol dovrebbero palesarsi senza troppe difficoltà.

Due piccoli over 1.5 spuntano dalla Serie B, oggi ho scelto Avellino-Vicenza ed Entella-Carpi.

Questa è la mia sfida per oggi. A tutti voi che manderete i vostri consigli per la SFIDA A MISTERPALMIERI. Mi raccomando, ci sono alcuni di voi che sono in gran forma. E quindi fidatevi! Chi sarà vincente avrà un pezzo dedicato in prima pagina lunedi' su CM. Inondateci di proposte!



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Napoli-Atalanta over 2.5 (1.60)

Juventus-Empoli over 2.5 (1.50)

Chelsea-Swansea over 2.5 (1.52)

Everton-Sunderland over 2.5 (1.65)

West Bromwich-Bournemouth over 2.5 (1.95)

Avellino-Vicenza over 1.5 (1.32)

Entella-Carpi over 1.5 (1.35)



La settina vale 105 euro con 5 euro, escluso bonus.



Twitter @calcioepepe