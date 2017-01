Serie A che mi regala spunti, svariati. Vedo un bell'over 2.5 in Fiorentina-Genoa, Sampdoria-Roma, Sassuolo-Juventus e Udinese-Milan. Nelle partite odierne vedo pioggia di gol, anche dove - ed è il caso della Roma - il nuovo corso fatto di vittorie per 1 a 0 farebbe credere il contrario.



PSG-Monaco è la partita dell'anno, in Francia. Nessun dubbio. Soprattutto adesso che sono i monegaschi a comandare e i parigini sotto di ben tre punti. La possibilità dell'aggancio è questa. E nonostante Falcao e soci viaggino a sesta marcia ingranata, io vado con Cavani. Le grandi partite sono fatte per essere vinte dalle grandi squadre. Non è una banalità e non l'ho detta io.



Oggi chiudo con una combo sempre targata gol, nella Liga. In Real Madrid-Real Sociedad c'è l'alta classifica e la voglia di riscatto, c'è tutto. L'over 3.5 si fa voler bene da subito.

Gli altri spunti me li e ve li darete qui sotto, con i vostri consigli nella SFIDA A MISTERPALMIERI. Mi affido a voi!



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Fiorentina-Genoa over 2.5 (quota 1.80)

Sampdoria-Roma over 2.5 (1.70)

Sassuolo-Juventus over 2.5 (1.80)

Udinese-Milan over 2.5 (1.95)

PSG-Monaco 1 (1.65)

Real Madrid-Real Sociedad over 3.5 (1.72)



La sestina vale 152 euro con 5 euro, escluso bonus.



Twitter @calcioepepe