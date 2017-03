Oggi spacco la mela a metà. Vedo partite in Italia dove si segna, vedo partite in Inghilterra dove si farà fatica. Viene una bella quota finale, costa poco e mi piace.

Torino-Inter e Milan-Genoa sono i due anticipi della Serie A. Non penso che i gol si facciano aspettare. Ma proprio per niente. Per me qui over 2.5 e 1/over 2.5 sono non ben giocati ma OTTIMAMENTE giocati.

In Serie B vado su due partite che mi offrono il fianco per scegliere due over 1.5 e sono Frosinone-Vicenza e Trapani-Bari.

Sconfino in Premier League perchè ci sono tre match che invece mi danno indicazioni completamente differenti, portandomi sull'under 2.5: Crystal Palace-Watford, Everton-Hull City e West Ham-Leicester. Fanno mucchio e mi garbano senz'altro.

Ma la fissaccionissima della giornata è senz'altro Betis-Osasuna, nella serata della Liga. Quota neanche troppo bassa che fa bonus. E dato che non capisco come faccia a non finire 1, ce la mettiamo no?

Nel frattempo vi aspetto per la SFIDA A MISTERPALMIERI: Occhio che oggi mi sento che qualcuno di voi sfonderà il muro del suono con le sue proposte. Voglio metterlo in prima pagina, lunedì.



I CONSIGLI PER SABATO:



Torino-Inter over 2.5 (quota 1.60)

Milan-Genoa 1/over 2.5 (2.45)

Frosinone-Vicenza over 1.5 (1.29)

Trapani-Bari over 1.5 (1.33)

Crystal Palace-Watford under 2.5 (1.70)

Everton-Hull City under 2.5 (1.90)

West Ham-Leicester under 2.5 (1.90)

Betis-Osasuna 1 (1.47)



L'ottina vale 303 euro con 5 euro, escluso bonus!



Twitter @calcioepepe