Lo United di Mou negli ultimi tempi si è messo ad andare: non ha un compito semplicissimo in casa con il St. Etienne, che è francese come il PSG ma non è che adesso possiamo pensare che tutte le francesi facciano il cataclisma. Comunque la vittoria dei Red Devils non si può assolutamente lasciare da parte, anche se non c'è un quotone.

Quaterna e cinquina le chiudo con due doppie: una è la X2 di Astra Giurgiu-Genk e l'altra è la X2 di Paok-Schalke.

Vediamo se l'Europa League ci sorride come ha già fatto in passato. La giocata viene a più di 7 contro 1, non è male per niente.





I CONSIGLI DELLA GIORNATA

Villarreal-Roma under 2.5 (quota 1.75)

Borussia Moenchengladbach-Fiorentina under 2.5 (1.85)

Manchester United-St.Etienne 1 (1.30)

Astra Giurgiu-Genk X2 (1.34)

Paok-Schalke X2 (1.29)

La cinquina vale 36 euro con 5 euro, escluso bonus.

Twitter @calcioepepe

Due le sopravvissute italiane,, entrambe prime nel loro girone. Alle prese ora con un compito ben più impervio, Spalletti a Vila Real e Paulo Sousa a Monchengladbach. Vista l'assoluta importanza che riveste il passaggio del turno, è abbastanza facile prevedere chead aspettare qualsiasi errore dei rivali. Che, giocando in casa, avrebbero tutto da perdere se dovessero subire un gol. Anche per questo, per me i due under 2.5 sono fattibili.