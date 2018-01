Non un Monday Night da urlo. Anzi. La cosa in sè più importante di tutte è che Mourinho, che ha perduto la voce nel far sapere le sue idee a 360 gradi su Conte, può guadagnare due punti proprio ai Blues e portarsi secondo tre lunghezze avanti al suo nemico amatissimo. C'è lo Stoke a Old Trafford, un avversario che viene da tre stop di fila. Basta questo, credo. Se non dilaga nemmeno in una occasione simile, lo United...



Betis-Leganes in Liga. Il Betis viene da festeggiamenti durati non si sa nemmeno quanto, dopo il 5-3 nel derby a casa Montella. Su quell'abbrivio credo che i verdi possano fare polpette anche dell'avversario che gli tocca da calendario.



Tanto per arrivare al terno saltiamo in Portogallo dove c'è una sfida che è il peggio del peggio. Moreirense-Setubal farebbe piangere anche uno che ha appena vinto la lotteria.Sono due squadre che segnano meno della metà di quanto subiscono. E ho detto tutto.





I CONSIGLI DI LUNEDI'



Manchester United-Stoke 1/handicap (quota 1.54)

Betis-Leganes 1 (2.15)

Moreirense-Setubal under 2.5 (1.50)





Il terno vale 4.96 volte la posta



@calcioepepe