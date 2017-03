Un Monday Night che ci regala soltanto Entella-Salernitana e Bassano-Venezia. Vediamole al microscopio.

Liguri che con una vittoria schizzerebbero al sesto posto in coabitazione col Bari; campani che con una vittoria passerebbero in tromba tutto il gruppo delle pericolanti, o meglio, delle "meno pericolanti". Entella da cinque giornate in serie positiva (nove punti), battuta soltanto da una Spal straordinaria nelle ultime nove giornate. Salernitana battuta solo da Spal, Trapani (che ha messo il turbo) e Verona (al tempo capolista) nelle ultime dieci. Insomma, due squadre in ottima condizione. Il pareggio non farebbe male a una mosca, viste le premesse. Anche se ho avuto modo di dire che la vittoria farebbe volare entrambe.



In Lega Pro, una partita come Bassano-Venezia è presto fotografata. Bassano, cinque sconfitte di fila con un gol fatto e quattordici subiti, sembra un motore a scoppio cui sia venuta a mancare la scintilla; Venezia, nelle ultime nove solo un pareggio a Padova e tutte vittorie. Come sia possibile non pronosticare un 2 qui ce lo deve dire la maga Circe.



Entella-Salernitana X (quota 3.10)

Bassano-Venezia 2 (1.80)



L'ambo frutta 27 euro con 5 euro.



