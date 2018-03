Due amichevoli internazionali e una sfida di Serie C, Gruppo C.



L'amichevole che ci tocca è quella che si gioca a Perugia, tra la nostra Under 21 e quella della Norvegia. In panchina siederà per la prima volta Alberigo Evani al posto di Gigi Di Biagio salito di gradino (tornerà indietro oppure...). Tra i convocati anche Cerri, perugino di maglia e un leone come forma attuale. La vittoria dovrebbe essere un bel portafortuna, di qualcosa che sta per cominciare. I norvegesi sono una discreta rappresentativa ma non sono Rambo

Per il terno vado su due under 2.5. Il primo lo trovo in Malta-Lussemburgo. Si sono incontrate quattro volte (due senza i tre punti in palio) e mai si è realizzato un over 2.5. La stessa scelta arriva per la partita Reggina-Casertana. le ultime sette consecutive dei campani sono stati tutti under 2.5. Io procedo sul binario tracciato dalle cifre.



I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Under 21 Italia-Norvegia 1 (quota 1.60)

Malta-Lussemburgo under 2.5 (1.72)

Reggina-Casertana under 2.5 (1.53)



Il terno vale 4.21 volte la posta

@calcioepepe