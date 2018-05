Non si scherza. Da qui si va a Kiev senza passare dal via. Una tra Liverpool e Roma. Ovvio che le percentuali siano completamente dalla parte dei rossi e non dei giallorossi (qualche addetto ai lavori dà zero chances di passare il turno ma è scaramanzia e basta). E' chiaro che se nella storia della Roma non fosse esistito il 3-0 di settimane fa contro Messi, questo sarebbe stato un allenamento o quasi. Invece, si può fare. Come diceva il grande Gene Wilder al cinema, scandendolo. SI-PUO'-FAREEEE!



La parola è GOL. Perchè dal 3-0 oppure 4-1 la Roma deve partire (o arrivare) per far di conto con il volo in Ucraina. Ecco perchè gli under lasciateli a casa. Oltretutto non farà nemmeno caldo ma ci sarà il tempo giusto per vederne tanti. Fermo restando che qui si tifa e basta, l'unica indicazione che mi sento di dare è un raddoppio alla propria posta con Edin Dzeko marcatore alla pari. Perchè se di gol si parla, non si può far finta che il bosniaco non esista. Al Chievo ne ha fatti due molto belli. Qui ce ne aspettiamo almeno uno. Anche bruttissimo ma va bene lo stesso.



PS. Dzeko marcatore per chi volesse partecipare col sale della scommessa. Ma in questo caso il tifo è il pepe di tutto.





I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'



Roma-Liverpool Dzeko marcatore (quota 2.00)





