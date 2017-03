L'altro match della serata è Siviglia-Athletic Bilbao. Gli uomini di Sampaoli hanno qualche indisponibile ma anche i baschi non avranno Aduriz. Siviglia lancia in resta per i tre punti ma qui si può provare una combo e cioè la 1/over 2.5.

Oggi ci si ferma qui.

I CONSIGLI DELLA GIORNATA

Deportivo La Coruna-Atletico Madrid 2 (quota 1.70)

Siviglia-Athletic Bilbao 1/over 2.5 (2.50)

Twitter @calcioepepe

Due grandi della Liga stasera in campo. E in fin dei conti le partite non sono brutte per niente. Nella prima èche va aa dimenticare, a cancellare le ferite di una amara sconfitta come quella con il Barcellona davanti ai propri tifosi. Qui non c'è altro da dire: Griezmann, Godin e soci non possono star ad asciugare gli scogli. Se si vuole inseguire la testa della classifica bisogna vincerla questa. Anche perchè la Real Sociedad ha agganciato i colchoneros. Ed è un cliente scomodissimo.