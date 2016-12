Bell'anticipo stasera a San Siro. Una Lazio che nemmeno El Loco Bielsa avrebbe potuto fare più bella e redditizia va a mettere paura al suo ex allenatore Pioli, sulla panca dell'Inter. Con Candreva nerazzurro, altra nota speziata. Vedo e promuovo l'opzione del gol, che con Icardi e Immobile più compagnia cantante dovrebbe essere un pro-forma.



La partitona della serata però si gioca in Bundesliga, con le due capolista Bayern Monaco e Lipsia a farsi la faccia cattiva, in Baviera. Potrebbe essere la classica campanella per il rientro in classe dei ragazzini, ovvero il neopromosso Lipsia, che finora ha fatto le sette, otto e nove meraviglie. Ma che oggi si trova l'Everest da scalare con i mocassini.



Il PSG battuto dal Guingamp farà il fumo dalle narici e incontra il Lorient, squadra che i parigini battono largamente dal 2013, quando si trovano davanti al loro pubblico. Non vedo perchè dovrebbe cambiare la musica proprio ora che ci sono le motivazioni.



Copa del Rey a chiudere. Due qualificazioni che sono state praticamente archiviate (o quasi) all'andata. Proprio per questo però Gijon e Leganes che hanno perso la prima in casa dovranno scoprirsi per segnarne il più possibile. E quindi l'over 2.5 può fare la differenza. A favore nostro.



I CONSIGLI DEL GIORNO:

Inter-Lazio gol (quota 1.55)

Bayern-Lipsia 1 (1.43)

PSG-Lorient 1/handicap (1.52)

Eibar-Gijon over 2.5 (1.95)

Valencia-Leganes over 2.5 (1.75)



La cinquina vale 57 euro con 5 euro escluso bonus

Twitter: @calcioepepe