Due anticipi di Serie A che per forza si agganciano con la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma martedì prossimo, il derby dell'Olimpico di Roma.



​Sassuolo-Lazio e Roma-Empoli si debbono vedere nell'ottica dei 180 minuti, ovvero le tre ore tra campionato e Coppa. Anche perchè il turnover sarà fatto in questa chiave dai due allenatori delle romane, che guardano al campionato ma si farebbero dare una martellata su un dito per andare in finale di Coppa. Sassuolo-Lazio in chiave gol, Roma-Empoli in chiave 1/under 3.5: le vedo così. Perchè gli emiliani - a proposito, applausi sentiti a loro e ai toscani per una fantastica Viareggio Cup - sono apparsi vivi contro la Roma e potrebbero dare più di un problema a Inzaghi e perchè Spalletti vorrà sì i tre punti con i suoi amici ma senza buttare via anche solo un'energia in più.



Volando basso sulla Serie B, due gli over 1,5 da mettere nel carrello: Brescia-Entella e Trapani-Verona. Condendo il tutto con la Premier League, nella quale il Chelsea di Antonio Conte affronta il Crystal Palace e potrebbe accumulare ulteriore vantaggio qualora il Burnley - che in casa ha fatto più punti di Guardiola e Mou (!) e ha saputo fermare i Blues - rallentasse o interrompesse del tutto il cammino del Tottenham.



I CONSIGLI DEL GIORNO



Sassuolo-Lazio gol (quota 1.60)

Roma-Empoli 1/under 3.5 (2.25)

Brescia-Entella over 1.5 (1.29)

Trapani-Verona over 1.5 (1.29)

Chelsea-Crystal Palace 1 (1.27)

Burnley-Tottenham 1X (2.30)



La sestina vale 87 euro con 5 euro, escluso bonus.



Twitter @calcioepepe



Ricordo a tutti che oggi torna la SFIDA A MISTERPALMIERI. Passate le feste nazionali e amichevoli, voglio risentirvi subito tonici e adrenalinici nel dare consigli a tutto questo forum. Ricordando che darli vincenti è il modo più semplice e veloce per andare in prima pagina lunedì!