Oggi parto dal fatto che a Roma si segnerà, tanto. Non credo a un 2-0, più facile un 3-1, comunque vedo andare a rete le due squadre. E non è detto che la Roma debba per forza dolersene, rimanendo fuori dal prossimo turno.



L'altra partita che vedo nitidamente è Genk-Gent. Qualificazione non più in dubbio per il risultato largo dell'andata. Proprio per questo mi intriga la vittoria esterna, in una contesa in cui il piatto della bilancia pende già da una parte.



La terza ideuzza che mi salta in testa è il Rostov che segna insieme con il Manchester. Il momento di Mou è particolarmente delicato e gli avversari hanno dimostrato in Coppa che sanno come fare male, e serenamente, su tutti i campi. La quota, visto che dopo l'1-1 all'Est è tutto in discussione, è una quotona.



Chiudo con l'alternativa dell'over 3.5 nella partita belga già trattata qui sopra. Dopo il 2-5 dell'andata, non vedo come potremmo assistere a una messa cantata.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Roma-Lione gol (quota 1.40)

Manchester United-Rostov gol (2.45)

Genk-Gent 2 (2.95)



e inoltre stesso terno con la variante

Genk-Gent over 3.5 (2.75)



Il primo terno vale 50 euro con 5 euro, il secondo 47 con 5.



Twitter @calcioepepe