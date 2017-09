Oggi le basi sono tre in Italia e una in Bundesliga. Da noi Napoli, Inter e Torino: la prima di mattina con il Cagliari, la seconda a Benevento e la terza in casa contro il Verona. In Germania il Bayern inferocito e voglioso di far vedere a tutti che ormai Ancelotti era bello che andato e che la squadra aspettava solo di farlo fuori per tornare a volare. Per me su queste si può costruire tutta la giornata. Ma questa volta divido in due i consigli agganciando due idee strane alla quaterna base.



La prima è la Roma a San Siro. Se il Milan è quello visto sinora, non riesco a capire come faccia a non prendere gol contro uno che viaggia alla media di Dzeko. Mi piace la quota di "squadra ospite segna in entrambi i tempi". A 3.25!

La seconda è Foggia-Novara. L'unica partita di serie B che dovrebbe materializzare tanti gol. Io qui esagero con l'over 4.5. A 6.50!



TUTTO IL RESTO SEGNALATELO VOI! NELLA SFIDA A MISTERPALMIERI DI OGGI SENTO CHE QULCUNO DI VOI FARA' VEDERE DI ESSERE IN FORMISSIMA! PRONTI PER ANDARE IN PRIMA PAGINA LUNEDI'?



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Napoli-Cagliari 1 (quota 1.11)

Benevento-Inter 2 (1.25)

Torino-Verona 1 (1.33)

Hertha-Bayern 2 (1.36)



Milan-Roma squadra ospite segna in entrambi i tempi (3.25)



e inoltre la quaterna base più

Foggia-Novara over 4.5 (6.50)



La prima cinquina vale 8.15 volte la posta, la seconda vale 16.3 volte la posta.



@calcioepepe