Si riparte con la Serie A e con una bella partita come Roma-Torino. Burdisso salta la sua Roma esattamente come Dzeko e Fazio si fermano anch'essi per squalifica, con gli occhi alla Champions. Belotti è tornato un Gallo che sa beccare, Under mantiene una media di un gol a partita. Nonostante l'assenza del bosniaco Edin, i gol dovrebbero piovere, nonostante una saracinesca come Alisson.



Altra partita che tutto sembra meno uno 0-0 è Strasburgo-Monaco. La media dei gol segnati in trasferta dai monegaschi è spaventosa, oltre due a partita, e nonostante lo Strasburgo in serata di gala non sia un tappetino, credo che possa mantenerla.



Liga con una delle squadre più in forma del momento, il Girona, che riceve un La Coruna che non fa paura. Le ultime dei padroni di casa sono da leggere sull'attenti, considerato che solo Barcellona, Siviglia e Valencia hanno saputo batterli di recente.



La sorpresa della serata? In Portogallo. C'è Braga-Moreirense, chi sembra giocarsi di più sono gli ospiti: arrivano con una classifica precaria e fare risultato qui sarebbe oro. I padroni di casa invece sono quarti, certi della zona Champions e a quattro punti dallo Sporting. Oltretutto non sembrano in momento spettacolare. La X2 a quota elevatissima è tutto tranne che follia. In singola, ovvio.



I CONSIGLI DI VENERDI'



Roma-Torino gol (quota 1.70)



Strasburgo-Monaco over 1.5 squadra in trasferta (1.63)



Girona-La Coruna 1 (1.65)



Il terno vale 4.57 volte la posta



e inoltre



Braga-Moreirense X2 (quota 2.90)



