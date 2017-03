Intensa la serata di Serie B con un grande Perugia-Benevento al Renato Curi. La curva dei campani è in calando ma l'emorragia, dopo due sconfitte, è stata arrestata con due pareggi. Gli umbri invece sono squadra supertosta e abbastanza continua. Anche se è in trasferta dove sanno dare il meglio, con il primo rendimento del campionato. Qui si può giocare la combo 1X/under 2.5 e stare a vedere quella che sarà comunque una bella partita.



Ligue 1 con Lille-Marsiglia. I primi tornano davanti al loro pubblico dopo tre trasferte di fila di cui una in Coppa avendo totalizzato due vittorie e un pareggio, ma davanti ai loro tifosi arrivano da tre sconfitte in fila; i secondi sono in superforma con due vittorie consecutive. Anche viste le posizioni in classifica, questo potrebbe essere un pareggiotto fatto e finito.



Bundesliga. Ingolstadt a casa del Borussia Dortmund più rimaneggiato della storia. I primi sono quasi virtualmente retrocessi e subiscono di media più di un gol e mezzo a partita. I secondi li conoscete tutti e, anche senza i bomber d'elezione, possono fare sfracelli, nella lotta al terzo posto, un punto solo sopra l'Hoffenheim rivelazione. Over 2.5 è un rigore senza portiere.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Perugia-Benevento 1X/under 2.5 (quota 2.00)

Lilla-Marsiglia X (3.20)

Borussia Dortmund-Ingolstadt over 2.5 (1.50)



Il terno vale 48 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe