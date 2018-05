Mi dispiace ma la Serie A di oggi si può seguire allo stadio o alla tv. Certamente non sulle scommesse. Visto che Milan-Verona e Juventus-Bologna sono a quote infinitesimali. Le classiche partite che se vinci non prendi un ciufolo, puoi solo rischiare di rimetterci (chi si ricorda Milan-Benevento?).

La giornata di oggi invece mi fa orientare verso una doppia e una singola (occhio che siamo verso le giornate finali e tutto questo ha un suo perchè...).

La doppia la prendo nella nostra Serie B. Salernitana-Entella e Spezia-Pro Vercelli sono sfide che hanno senso soltanto per le squadre ospiti. Salernitana e Spezia sono praticamente o quasi già in vacanza e quindi hanno ben altre spinte che non Entella e Pro Vercelli, le quali cercano le imprese per salvarsi (o al limite comunque di non perdere). Doppia di X2, quota che supera abbondantemente la pari.

La singola è in Premier League. Siamo alla penultima e c'è Bournemouth-Swansea. Per i padroni di casa il pareggio equivale a una vittoria, sempre salvezza sarebbe. Mentre per i gallesi il punto porterebbe a giocarsi tutto nell'ultima di campionato contro lo Stoke. E prima ancora col Southampton, martedi', nel recupero casalingo. La quota della X ci sta.

I CONSIGLI DEL SABATO

Salernitana-Entella X2 (quota 1.46)

Spezia-Pro Vercelli X2 (1.53)

e inoltre

Bournemouth-Swansea X (quota 3.50)

L'ambo vale 2.23 volte la posta

