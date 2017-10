E' un weekend impressionante per partite-clou, dappertutto. Dopo Lione-Monaco arrivano le nostre. Ecco Juventus-Lazio e Roma-Napoli. Nella prima c'è una ottima Lazio al vaglio del fortino di Allegri, che non può permettersi regali o regalini. Per questo uscire da lì facendo punti per Inzaghi sarà durissima.



All'Olimpico primo vero test per la banda di Sarri, Dzeko è un pericolo pubblico e Di Francesco sta quadrando i conti anche senza Schick e Karsdorp (alla sua prima convocazione). Il gol, nonostante entrambe non possano né vogliano perdere, con quegli attacchi ci sta senz'altro.



La Premier League, a pranzo con Klopp e Mourinho, potrebbe lasciarci tutto sullo stomaco. Non credo che sarà una partita aperta e poi mancano bestioni come Mané-Lallana da una parte e Pogba-Fellaini dall'altra. Il pareggio a 3.40 sembra un aperitivo da assaggiare, la quota ci sta tutta. Anche se chi non volesse considerare l'ipotesi di buttare già alle 15.15 deve astenersi e guardarsela, stop.



In Liga, Atletico Madrid-Barcellona dice tutto. I blaugrana vanno come il vento quando tira forte, i Colchoneros non sono sembrati al loro livello in questa prima parte. Io mi oriento sull'over 1.5 squadra ospite, a quota stratosferica. Con Messi e Suarez in quelle condizioni non si scherza nemmeno per scherzo.



Si chiude con Borussia Dortmund-Lipsia, prima e quarta in Bundesliga. Nonostante una lista di infortunati da qui a laggiù, i gialloneri di casa caricheranno Aubameyang. E non sono mai colpi a salve.



RITORNA LA SFIDA A MISTERPALMIERI. IO MI SONO FERMATO, VOI AVETE ANCHE LA SERIE B PER STUPIRCI E ANDARE LUNEDI' IN PRIMA PAGINA. REGALATECI UN CONSIGLIO DA 6 A UNO IN SU E COSI' SARA'!



I CONSIGLI PER SABATO:



Juventus-Lazio 1 (quota 1.55)

Roma-Napoli gol (1.45)

Liverpool-Manchester United X (3.40)

Atletico Madrid-Barcellona over 1.5 squadra ospite (2.22)

Borussia Dortmund-Lipsia 1 (1.52)



La cinquina vale 25.7 volte la posta escluso bonus.



