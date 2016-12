Spezia-Vicenza apre la giornata di Serie B. I veneti sono la squadra del giorno o quasi. La risalita a colpi di tre punti dopo tre punti li ha riportati in zona tranquilla ma il test al Picco è serio. Contro Granoche e Piccolo si scherza poco. In una partita dal pronostico complesso mi voglio affidare alla storia. Negli ultimi undici confronti diretti sono stati ben otto gli esiti "no gol". La strada è tracciata, chissà che non sia quella migliore da prendere.



La Premier League chiude la giornata iniziata nel Boxing Day, con il Tottenham a Southampton. Anche qui i precedenti. Che ci dicono: negli ultimi cinque confronti diretti in trasferta, i rossi hanno messo a segno due gol in quattro delle ultime cinque sfide. Quindi vado con l'over 1.5 squadra ospite.



Chiudo il terno con la Scozia. Dove si affrontano ultima e penultima, Inverness-Motherwell. In questi incontri cui la disperazione calcistica fa da colonna sonora spesso e volentieri il risultato che ne esce è l'under 2.5. Lo sposo in pieno.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Spezia-Vicenza no gol (quota 1.81)

Southampton-Tottenham over 1.5 squadra ospite (2.48)

Inverness-Motherwell under 2.5 (1.95)



Il terno vale 43 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe