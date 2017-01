La Coppa Italia entra nel vivo anche per l'Inter delle sei vittorie di fila (cinque in campionato più quella, ininfluente, con lo Sparta Praga in Europa). Tre delle sei vittorie sono state ottenute senza subire gol, tre subendolo. Ed è questo il dato importante della sfida con il Bologna. E cioè che nelle ultime undici trasferte nella Milano nerazzurra, il Bologna non è andato in gol soltanto una volta! Beh, capirete da soli che a questo punto diventa molto ma molto interessante la quota del gol di entrambe, a 1.85.

Passiamo in FA Cup inglese, dove ci sono i replay dei trentaduesimi. Sam Allardyce è a caccia del suo primo successo da quando siede - ed è poco - sulla panca del Crystal Palace. L'occasione si presenta succulenta con il Bolton. Finora lo score dell'ex tecnico della nazionale è stato povero, solo due pareggi in cinque uscite ma questa volta ci aspettiamo di più, in casa e contro una rivale di livello inferiore che oltretutto arriva da una sconfitta interna. La prima partita tra le due è finita 0-0 e adesso si gioca a campi invertiti.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Inter-Bologna gol (quota 1.85)

Crystal Palace-Bolton 1 (1.60)



L'ambo vale 29 euro con 10 euro.



Twitter @calcioepepe