Ritorno dei quarti di Europa League, tutte in campo alle 21.05. Ne prendo in considerazione soltanto due. Genk-Celta Vigo è difficile vederla diversa dalla sfida giocata in Spagna e finita 3-2 per gli spagnoli. E' vero che i padroni di casa potrebbero passare il turno con un misero 1-0 ma non sono squadra che sa far di conto. Segna e prende gol come se fosse un giochino. Il Celta ha lasciato fuori tutta l'argenteria a Granada (dove comunque ha stravinto) proprio per ragionarsi un turn-over in chiave europea. L'over 2.5 non sarà un tesoro da scoprire ma è la via che preferisco.

Besiktas-Lione la vedo in modo diverso. I francesi sembrano diventati Paperino con quello è successo sugli spalti all'andata e poi nel pre-gara a Bastia, con i giocatori aggrediti da delinquenti travestiti da tifosi. Credo che - in un clima molto torrido come quello che troveranno in Turchia - possano sgonfiarsi come un palloncino. In più, all'andata i turchi hanno perso immeritatamente. Qui possono vincere e andare avanti, a Lione sono parsi una buona squadra in ogni reparto. Nonostante due assenze pesantissime come Aboubakar e Quaresma.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Genk-Celta Vigo over 2.5 (quota 1.55)

Besiktas-Lione 1 (2.50)



L'ambo vale 3.87 volte la posta.



