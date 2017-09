L'Udinese che va a Roma ha giocato una partita durissima solo mercoledì sera, perdendola in casa col Toro. La Roma si è allenata a Benevento, qualche ora prima. Chi salva Delneri? Nessuno.

Il Napoli a Ferrara non può temere una squadra sbarazzina e un tecnico bravo, mentre Juve-Toro della sera mette i bianconeri di fronte ai primi brividi di questo torneo: mi gioco la doppia in combo.



In Serie B, altre due combo in sequenza: Cremonese-Pescara 1X/over 2.5 e Perugia-Frosinone 1X/under 3.5.

L'ultima me la vado a pescare in Premier League. Il Burnley ha preso i punti migliori fuori casa e l'Huddersfielsd ha cominciato benissimo, ma qui sarà difficilissimo vincere. Basta vedere come filavano i padroni di casa nella scorsa stagione, davanti ai loro tifosi. E i gol? Non credo che pioveranno.



I CONSIGLI PER SABATO:



Roma-Udinese 1/handicap (quota 1.58)

Spal-Napoli 2 (1.20)

Juventus-Torino 1X/under 3.5 (1.60)

Cremonese-Pescara 1X/over 2.5 (2.20)

Perugia-Frosinone 1X/under 3.5 (1.75)

Burnley-Huddersfield 1X/under 3.5 (1.54)



La sestina vale 17.9 volte la posta escluso bonus.



