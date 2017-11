SFIDA A MISTERPALMIERI che parte con un avvertimento a tutti. Genoa-Sampdoria sarebbe una gran bella serata.. Ma con le previsioni del tempo non si sa proprio se e in che condizioni si giocherà. Se il cielo mi desse torto vedremmo una grande sfida, intensa e piena di fuoco (altro che acqua). Io comunque la lascio fuori e mi butto sull'anticipo del pomeriggio. Bologna e Crotone le ho studiate contro la Roma: nonostante la sconfitta sia stata identica, l'impressione è stata migliore per gli uomini di Donadoni. Che se vogliono una classifica che parli chiaro partite come questa le debbono vincere come se non ci fosse un dopodomani.



Mi dirigo poi su tre partite di Serie B e una di Premier League. Tutte quante con lo stesso identico pronostico:il gol. Da noi punto il mirino su Entella-Cesena, Foggia-Cremonese e Frosinone-Parma. In Premier League guato West Ham-Liverpool. Per una signoril cinquina che, se entrasse, farebbe passare un bel sabato italiano.



Voi siete chiamati a fare il vostro e dare il meglio. La SFIDA A MISTERPALMIERI vi aspetta a piè fermo. Di quelli bravi o bravissimi che si annidano tra di voi ho massima fiducia. E dagli altri attendo segnali di fumo.





I CONSIGLI DEL SABATO



Bologna-Crotone 1 (quota 1.82)



Entella-Cesena gol (1.72)



Foggia-Cremonese gol (1.55)



Frosinone-Parma gol (1.80)



West Ham-Liverpool gol (1.57)



La cinquina vale 13.7 volte la posta escluso bonus.



@calcioepepe