Due gli anticipi di Serie B, due ore prima Cremonese-Brescia e poi Bari-Cittadella. Dal 1999 due precedenti soli nel derby lombardo ed è sempre uscito il gol. Perchè non fidarsi? In Puglia squadre identiche come classifica e come differenza reti; hanno in sintonia anche il fatto di segnare e subire più di una rete a partita. Gol fatto e finito anche qui.



Anticipo di Premier League tra West Ham e Brighton. Appaiate a otto punti. Un dato però orienta il mio pronostico: nelle ultime quattro sfide interne il WH ne ha vinte tre - contro avversari possibili - perdendo solo contro il Tottenham (2-3). Mi basta questo.



I CONSIGLI DEL VENERDI'



Cremonese-Brescia gol (quota 1.80)



Bari-Cittadella gol (1.65)



West Ham-Brighton 1 (1.80)



Il terno vale 5.34 volte la posta.



@calcioepepe