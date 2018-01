Quarantaquattro le partite finora giocate nel campionato in corso, ventidue ciascuna. I pareggi sono ventitre, dodici da una parte e undici dall'altra. Una percentuale eccezionalmente più alta delle altre squadre, degli altri tornei. Anche se alla Ternana servirebbe la vittoria molto più che ai campani, la X proprio non la posso lasciare per strada.



I numeri parlano anche in Serie C, tra Catania e Francavilla. Gli ospiti fuori casa hanno un ruolino di marcia che definire non all'altezza è poco (sono terzultimi nella speciale graduatoria). Il Catania è nettamente migliore in trasferta ma questi sono tre punti che solo i siciliani possono catapultare dalla finestra. E pesano enormemente nella caccia alla capolista Lecce.



I CONSIGLI DI LUNEDI'



Ternana-Salernitana X (quota 3.10)



Catania-Virtus Francavilla 1 (1.60)



L'ambo vale 4.96 volte la posta



@calcioepepe