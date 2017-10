Si riparte, dopo l'interminabile suonata delle nazionali. Che ci ha visto deludenti ma vincenti. A metà, perchè c'è uno spareggio che farà tremare qualsiasi avversario si tiri su.



Nei nostri confini ci aspetta Foggia-Perugia, un festival di gol sinora. Ne segnano due a partita gli umbri e un gol e mezzo a partita i pugliesi, che oltretutto ne subiscono ben due e mezzo. Non riesco proprio a capire come qui non arrivi un bell'over 3.5.



Lione-Monaco è una delle grandi sfide che ci aspettano nel week-end europeo, la prima di tutte. Anche qui siamo di fronte a squadre che segnano col pallottoliere, soprattutto i monegaschi. I ruolini di marcia ci indicano che il gol dovrebbe essere la strada da battere per arrivare a destinazione. Quota piccola ma fa mucchio.



Stoccarda-Colonia è l'esatto contrario, la povertà fatta partita. Gli ospiti sono ultimi, il peggio del peggio avendo pareggiato soltanto una volta. I padroni di casa segnano una volta ogni secolo ma non mi viene in mente come possano non prendersi i tre punti. E la quota è da prendere e portare via.



In Liga, Espanyol-Levante è scontro che può vivere sui numeri degli ultimi anni. Dal 2014, e cioè per sei volte, esce il gol tra queste due squadre. Bisogna fidarsi.





I CONSIGLI DEL VENERDI'



Foggia-Perugia over 3.5 (quota 2.80)



Lione-Monaco gol (1.37)



Stoccarda-Colonia 1 (2.00)



Espanyol-Levante gol (1.95)





La quaterna vale 14.9 volte la posta.



