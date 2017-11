Si è finalmente vinto al sabato e alla domenica in questo doppio giro di SFIDA A MISTERPALMIERI.





Sabato alla cassa soltanto MATT16, ecco il suo colpaccio: Newcastle-Bournemouth under 3.5 Bologna-Crotone X2 Valencia-Leganes 1/over 1.5 Angers-PSG 2/over 2.5 Genoa-Sampdoria X2 per una quota di 10 volte la posta!





La domenica invece ad essere particolarmente ispirati sono stati PEP74, REDSKILMISTER (tornato subito in prima pagina!) e FELIX... EXAGON.Y



Il primo con: Inter X Sassuolo 2 Marsiglia 1 Everton over 2.5 PSV gol Real Sociedad 1 (speriamo ci faccia sapere la quota senz'altro speciale...!!!)



Il secondo con: Fiorentina-Roma gol Chelse-Manchester United under 3.5 Den Haag-Feyenoord over 1.5 ospite Sassuolo-Milan gol ospite Everton-Watford gol per una quota di 6.04 volte la posta



Il terzo con: Fiorentina-Roma 2/over 1.5 City-Arsenal 1/over 2.5 Tottenham-Crystal Palace 1/no gol per una quota di 8.67 volte la posta!





Ricordo qui che per avere un pezzo a voi dedicato serve inviare una proposta vincente nella SFIDA A MISTERPALMIERI almeno da 6/1.