Sabato meglio non parlarne...Troppe difficoltà ovunque, tutti splash.



Invece nella SFIDA A MISTERPALMIERI di ieri qualcosina è spuntato. Per esempio il terno del Mago MANDREIK, a quota 6.8 contro 1.



NIZZA dispari - STOKE pari - GIRONA pari





Qualcosa è arrivato anche dal re dei sistemi, RAFFAELE FERRI detto FERRI RAFFAELE.



INTER - LAZIO - JUVENTUS X2 - UDINESE X2 - Atalanta x2....Prese 4 su 5 per sei terni su dieci





Con i marcatori invece si è messo in risalto GIOVANNI MARINI, che aveva indicato quattro singole

MILINKOVIC SAVIC - SIMY - LACAZETTE - Giaccherini

Tre su quattro al traguardo.



Niente di supersonico. Ci riproveremo comunque con le giornate che mancano!