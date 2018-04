E' il re dei sistemi, Raffaele Ferri meglio noto come FERRI RAFFAELE. E' il suo segreto per avvicinarsi al "Bingo!" della SFIDA A MISTERPALMIERI. E quando non va a traguardo ci si avvicina molto. Seguitelo perchè è un gioco che fanno in pochi qui su CM ma può rivelarsi divertente e remunerativo...

Ecco il suo sistema della domenica (unico a vincere dopo un sabato completamente in bianco per tutti...)

Torino-Inter UNDER 3.5 - over 3.5

Crotone-Bologna gol casa

Cesena-Entella gol casa

Nizza-Rennes gol ospite

Napoli-Chievo 1/over 1.5

Verona-Cagliari 1X

Udinese-Lazio 1X gol - X2 GOL

Con una quota di 13/1. Se vi sembra poco in una giornata del genere...

PS Occhio al pezzo di oggi: potete segnalare la vostra "QUOTA DEL GIORNO" spiegando perchè vi sembra di rubare le caramelle...Mi raccomando!