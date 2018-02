Avevo chiesto di sfatare il tabu' del sabato per quanto riguarda la SFIDA A MISTERPALMIERI: Ebbene, sabato SAMIR88 ha sbancato con una ottina splendida. Leggetela e rileggetela perchè ha fatto una grande cosa ed è stato l'unico vincitore di tutto il week-end. Lo stiamo inseguendo da quella sera per sapere esattamente la quota che ha fruttato questa giocata spaziale (otto insieme non sarà mica facile no?). Oggi certamente entrerà qui e ce lo dirà lui!



L'OTTINA VINCENTE

Spal-Milan 2

Napoli-Lazio gol/over 2.5

Manchester City-Leicester gol

Everton-Crystal Palace 1

Stoke-Brighton under 2.5

Ternana-Entella under 2.5

Ascoli-Empoli X2

Tottenham-Arsenal under 3.5

Occhio quindi. Quando leggete SAMIR88 sapete che è uno da botti di Capodanno!