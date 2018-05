Al Liberty Stadium di Swansea va in scena una delle partite più decisive di tutta la stagione di Premier League. Perchè si parla di retrocessione. E la salvezza conta quanto un titolo. I gallesi dello Swansea attendono un Southampton che è praticamente defunto al 95', a Liverpool, in casa dell'Everton. Stava vincendo, ha subito il gol del pareggio. In modo grottesco, visto che il tiro verso la porta era innocuo. Ma è stato deviato in maniera fatale. Riprendersi da lì, per Mark Hughes e i suoi, sarà complicatissimo.

I padroni di casa hanno due calci di rigore da tirare, entrambi al Liberty. Dopo questo ci sarà lo Stoke, altro snodo fondamentale. Mentre l'ultima per il Southampton sarà casalinga ma contro la corazzata Manchester City. Una cosa è certa. In due giorni e mezzo la martellata arrivata al 95' dall'Everton è impossibile da cancellare. E lo Swansea, che è a pari punti con gli avversari ma dietro in quanto a differenza-reti, deve capitalizzare quello.

Non provare a vincere questa perchè si aspetta di battere lo Stoke (ormai retrocesso) all'ultima sarebbe calarsi la mannaia sulla testa. Andare all'ultima sapendo che tutto sarà in mano ai Saints e alla demotivata squadra del Pep Guardiola (ricordate l'ultima del gruppo di Champions in Ucraina, dallo Shakhtar? Sarri la ricorda...) può trasformarsi in veleno. Puro.



I CONSIGLI DEL MARTEDI'

Swansea-Southampton 1 (quota 3.00)

