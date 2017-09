Una domenica fantasmagorica per lui e per chi l'ha voluto seguire.

Il nostro caro amico Salva 7 si è inventato il colpo dell'anno o giù di li'. Leggete che ha fatto.



Torino-Sampdoria over 1.5 casa

Sassuolo-Juventus 2

Napoli-Benevento 1 primo tempo

Milan-Udinese 1

Genoa-Lazio over 1.5 squadra ospite

Amiens-Marsiglia 0-2

Rennes-Nizza 0-1



Lui dice per 105 euro con 2 euro. Io dico per un miracolo vero.



ENORME SALVA



Da sottolineare anche il bel suggerimento di Matt 16.



Milan-Udinese multigol 2/5

Spal-Cagliari multigol 2/5

Girona-Siviglia X2

Manchester United-Everton over 2.5.



Quasi dieci volte la posta, applausi!!!!!



E domani di nuovo UNA SFIDA A MISTERPALMIERI!