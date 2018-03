Il primo anticipo della giornata di Serie A ci pone di fronte a due squadre che da qualche tempo non riescono a cambiare marcia, Udinese e Sassuolo. Ma mentre i friulani di Oddo venivano da una gran bella serie di prestazioni, i neroverdi arrivano da quattro gol segnati nelle ultime otto. E questo fa capire che Berardi (ora acciaccato) e Politano (che addirittura fallisce i rigori!) si sono eclissati, al momento. La prevista pioggia comunque non può far cambiare idea, una volta letta la quota dell'1. Troppo alta davvero.



La sera è tutta della Juve in casa della Spal. Allegri sta continuando una serie pazzesca, al di là se la squadra giochi bene, meno bene o malino. Il gol che decide (o i gol) vengono sempre, tanto che il Napoli ora è ben 4 puntazzi dietro. Semplici ha rialzato i suoi ma non sembra questa la sfida per tirar fuori punti.



Il pomeriggio di Premier League è stato smagrito dai rinvii per la FA Cup. Ma Bournemouth-West Brom non si può comunque lasciare per strada, visto che gli ospiti dovrebbero ormai fare i salti mortali carpiati per salvarsi.

Nelle ultime sedici (!!!!) partite il Crystal Palace di Hodgson ha segnato sempre tranne che in due occasioni. In casa Huddersfield come potersi esimere? Anche questa fa brodo.



Nella serie B almeno tre sono da agganciare: gli over 1.5 di Cittadella-Bari, Frosinone-Salernitana e Perugia-Spezia.



LE ALTRE AGGANCIATELE VOI, NELLA SFIDA A MISTER PALMIERI. CHE, RICORDATEVELO, VIENE DAL BOTTO A 75/1 DEL NOSTRO AMICO, L'INCOMPETENTE. FORZA ALLORA, METTIAMOCI NELLA SUA SCIA IN PRIMA PAGINA!



I CONSIGLI PER SABATO:



Udinese-Sassuolo 1 (quota 2.15)



Spal-Juventus 2 (1.33)



Bournemouth-West Brom 1 (1.90)



Huddersfield-Crystal Palace segna gol ospite (1.35)



Cittadella-Bari over 1.5 (1.30)



Frosinone-Salernitana over 1.5 (1.25)



Perugia-Spezia over 1.5 (1.46)



La settina vale 17.4 volte la posta escluso il bonus



