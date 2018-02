Juventus e Napoli hanno un'altra domenica per "capare" tutto e continuare a sparlare una dell'altra. Sassuolo e Benevento faranno tutto e di più ma non ci sarà niente da fare. Questa volta aggiungo doppie interne perchè mi piacciono tutte: Bologna-Fiorentina e Cagliari-Spal.



Ci spostiamo verso la Liga, per due che mi affascinano parecchio, in Espanyol-Barcellona e Atletico Madrid-Valencia. La quota del 2 nel derby forse è più alta per la sconfitta di poco tempo fa in Coppa del Re? Bene, è mia. Così come l'under 2.5 a 2.07 nelle partite del Cholo contro un'altra grande non ricordo di averlo mai letto. In tutta la mia vita.



L'unica singola è l'altra partitona della giornata, in Premier League. Liverpool-Tottenham sarà di sicuro un bel vedere, con quegli attacchi. Io però, quando la sconfitta fa troppo troppo male, acciuffo sempre il pareggio. Ok?



DOMENICA IN CUI C'E' DA ACCHIAPPARE IN OGNI CAMPIONATO. PER LA SFIDA A MISTERPALMIERI VOI SIETE IL MEGLIO CHE C'E' IN GIRO, DATEVI DA FARE CHE LA PRIMA PAGINA VI ASPETTA GIA'!



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Juventus-Sassuolo 1 (1.25)



Benevento-Napoli 2/handicap (1.44)



Bologna-Fiorentina 1X (1.63)



Cagliari-Spal 1X (1.28)



Espanyol-Barcellona 2 (1.35)



Atletico Madrid-Valencia under 2.5 (2.07)



La sestina vale 10.4 volte la posta escluso il bonus



e inoltre:



Liverpool-Tottenham X (quota 3.85)



@calcioepepe