Che domenica bestiale, la domenica con te. Cantava Fabio Concato. Voleva dire con "te" inteso come il "gol"? Leggete d'un fiato la giornata di Serie A e ditemi se non buttate via, come faccio io, gli 0-0. Ce n'è da slogarsi il polso a segnare i risultatoni con la matita.



C'è anche Toro-Juve e potrebbe essere il più bello tra gli ultimi giocati. Mazzarri ha rialzato lo spirito, il Gallo canta di mattina presto ma la Juve ha capito la musica e se non vuol far volare via il Napoli deve menare fendenti. Il derby lo lascio a quelli bravi.



Comincio da Benevento-Crotone, non capisco come faccia a non uscire il gol (quota stratosferica!). De Zerbi gioca aperto e non può fare qualcosa di diverso, con quella classifica. Ne ha appena fatti due alla Roma di Alisson, non so se mi spiego. Su Bologna-Sassuolo la parola d'ordine è: rientra Politano. Sì, dall'altra parte non c'è Palacio ma non mi faccio convincere che al Bologna manchi qualcosa, ci sarà Destro. Atalanta-Fiorentina e Milan-Sampdoria sullo stesso binario: chi gioca in casa viene dagli straordinari fatti in Europa soltanto giovedì e in mezzo al Continente. Basta?



Chiudo con Betis-Real Madrid, facendo una passeggiata in Liga. I blancos sono tornati. Ma avranno la testa a Parigi, non una cosetta da niente. I verdi hanno segnato 22 reti in 12 partite interne. Basta?



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Benevento-Crotone gol (quota 1.90)



Bologna-Sassuolo gol (1.90)



Atalanta-Fiorentina gol (1.80)



Milan-Sampdoria gol (1.66)



Betis-Real Madrid gol (1.44)



La cinquina vale 15.5 volte la posta escluso il bonus



