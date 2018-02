Sono tre gli anticipi del nostro sabato, uno fa boom. E' Napoli-Lazio, partitona resa ancor più "ona" da quello che si è portata dietro Lazio-Genoa di lunedì scorso. La sconfitta-Inzaghi-Felipe Anderson, i botti. Qui bisogna dire a gran voce che quello è stato solo un brutto sogno. Farlo davanti a Mertens e Insigne non sarà di una comodità estrema. Per me il gol ci sta.



Spal-Milan mi suona allo stesso modo. Il Diavolo che Ringhia è squadra viva, i ferraresi in casa segnano e l'hanno fatto anche con Napoli-Inter-Toro-Fiorentina.



Crotone-Atalanta è match di boxe tra due pugili che sprizzano energia. Si prendono il centro del ring e non lo lasciano più. Io le lascio fare.



Sabato di Premier League con il derby più derby che c'è, Tottenham-Arsenal è il manifesto dell'odio calcistico londinese. Visti i due attacchi non capisco proprio come da questa partita non esca il gol.



Altre girandole di reti le potremmo agganciare in Everton-Crystal Palace e Stoke-Brighton. Mentre Manchester City-Leicester, che è vissuta alla vigilia con il caso Mahrez (che stagione sfigatissima, sotto tanti punti di vista) è un chiaro e dolce handicap. Per il caro Pep.



Un cippino anche sulla Serie B, che si è accesa con tanti, tantissimi risultati vistosi. Il gol me lo prendo a Ascoli-Empoli, Avellino-Cesena, Pescara-Salernitana (altra grandissima, storica rivalità...) e Ternana-Entella



SFATATEMI IL TABU DEL SABATO CON LA SFIDA A MISTERPALMIERI. UNA SETTIMANA FA FUI IO A FARE BINGO (QUASI QUARANTA A UNO CON IL BONUS...). OGGI IL MASSIMO ME LO ASPETTO DA VOI!







I CONSIGLI DI SABATO



Napoli-Lazio gol (quota 1.66)



Spal-Milan gol (1.90)



Tottenham-Arsenal gol (1.44)



Everton-Crystal Palace gol (1.95)



Stoke-Brighton gol (2.02)



Manchester City-Leicester 1/handicap (1.49)



e inoltre



Ascoli-Empoli gol (quota 1.80)



Avellino-Cesena gol (1.75)



Pescara-Salernitana gol (1.50)



Ternana-Entella gol (1.80)





La sestina vale 26.6 volte la posta escluso il bonus, la quaterna invece vale 8.5 volte la posta.



