Sono tre gli anticipi della giornata di Serie A. Si comincia da Spal-Roma, subito dopo pranzo. E questa per me è facile facile. Con una Roma che guarda a Salah e una Spal che sa blindarsi dietro e a centrocampo (Semplici è proprio bravo), è un under 2.5 fatto e finito.



Si vola a Sassuolo-Fiorentina, anche qui per me facile facile. I neroverdi stanno facendo passi da gigante verso la salvezza e questa è una Fiorentina che ha perso dopo secoli, da una Lazio nettamente più forte. Doppia interna e si passa.



Milan-Benevento, il serale, sembra facile anche questo. Ci riporta indietro all'andata e al gol di Brignoli, rara avis un gol del portiere nel calcio a undici. La Strega gioca bene ma qui non si può scherzare. Vittoria rossonera con over 2.5.



Premier League facile? Beh, il Watford segna in casa da tredici gare consecutive, compresa la FA Cup; il Crystal Palace in trasferta da dieci, compresa la FA Cup. Se non è gol questa, ragazzi miei...



Un salto in Ligue 1 francese. Dal 2015 ogni volta che Guingamp e Monaco si incontrano sono sfracelli di gol. In più c'è da dire una cosa importante, i monegaschi restano sui sette gol che ancora pesano da parte del Paris SG e che hanno costretto la dirigenza, rossa di vergogna, a rifondere i biglietti a chi si era trovato nella buriana. Combo X2/over 2.5.



Spal-Roma under 2.5 (quota 1.95)

Sassuolo-Fiorentina 1X (1.65)

Milan-Benevento 1/over 2.5 (1.73)

Watford-Crystal Palace gol (1.79)

Guingamp-Monaco X2/over 2.5 (2.50)



La cinquina vale 24.9 volte la posta escluso il bonus



