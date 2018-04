E' la giornata del campionato, quella che aspettiamo da tempo, quella di Juventus-Napoli. Ovvio che - a 4 punti di distanza - solo la vittoria di Allegri potrebbe scrivere punto a tutto. Sarri ha detto chiaramente "andiamo a divertirci". Vuol dire che non vuole mettere sulle spalle dei suoi troppa pressione e che la vuole spingere tutta dalla parte avversaria. Che resta su un brutto pareggio a Crotone, non dimentichiamolo. Verrà una partita molto più aperta di quello che ci si può attendere? Io credo di sì. Così come credo che si segnerà da entrambe le parti.



Ma la giornata potrebbe rivelarsi più unica che rara da questo profilo. E quindi ve lo dico subito, prima che si continui a leggere e a scrivere. TUTTI GOL!. In Serie A mi sembra il turno perfetto perchè si realizzi quello che pare irrealizzabile o giù di lì. Quindi vale la pena fermarsi qui. E stare a guardare con uno spicciolo. Il resto delle ispirazioni? Durante la giornata ce ne saranno, seguitemi...



PS. Mai in vita mia ho consigliato una quota così alta. Pensateci bene. Basta davvero uno spicciolo piccolo piccolo per seguirmi.



ANZI, PER SEGUIRCI. CHE QUESTA E' LA SFIDA A MISTERPALMIERI. CON UN VOSTRO SUGGERIMENTO DA 6/1 in SU SI VA DIRETTI ALLA PRIMA PAGINA DI LUNEDI'. MICA VE LA VORRETE PERDERE NO? A VOI...



I CONSIGLI DI DOMENICA



Juventus-Napoli gol (quota 1.95)

Cagliari-Bologna gol (1.95)

Atalanta-Torino gol (1.81)

Chievo-Inter gol (2.10)

Lazio-Sampdoria gol (1.72)

Udinese-Crotone gol (1.95)



La sestina vale 48.4 volte la posta escluso il bonus



@calcioepepe