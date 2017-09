Non so più da quanto tempo si parla di Spagna-Italia. Ci siamo arrivati riuscendo con le unghie e con i denti a fare gli stessi punti dei nemici, pareggiando in casa nostra una partita che si sarebbe dovuta perdere, per quello che era stato il verdetto del campo. Ora andiamo da loro dovendo vincere, la X non ci porterebbe che dove già siamo e cioè agli spareggi. Considerando il nostro attacco e la loro squadra, per me da questa partita non può che uscire il gol. Noi dobbiamo segnare, questo è il punto chiave. Loro sanno farlo, questo è l'altro punto fermo. E il Chiellone non c'è.



Sheva contro Lucescu è match che sa di calcio nostro. Oltretutto è partita da dentro e fuori. Perché Ucraina e Turchia inseguono. Credo però che qui nessuna voglia rischiare di buttare tutto con una sconfitta. Quindi per me partita chiusa superchiusa e under 2.5.

Le vittorie le andiamo a cercare in trasferta. Sono quelle di Islanda in Finlandia e Irlanda in Georgia. Viste le classifiche e le quote, non gli si possono lasciare.



La cinquina arriva con l'unica partita di Serie B, nel pomeriggio. Brescia-Palermo profuma di tutti i campionati disputati al massimo livello dalle due. Ma i primi hanno già perso mentre i secondi sono piaciuti nel debutto vincente. La doppia esterna è un must della giornata.



I CONSIGLI PER SABATO:



Spagna-Italia gol (quota 2.10)

Ucraina-Turchia under 2.5 (1.55)

Finlandia-Islanda 2 (1.95)

Georgia-Irlanda 2 (1.75)

Brescia-Palermo X2 (1.65)



La cinquina vale 18, 32 volte la posta, escluso bonus.



