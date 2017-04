In Liga si gioca un anticipo che, per quello che si è visto di recente, non si può fare. E' vero che il Granada ha provato a cambiare innestando Tony Adams, assoluta novità, sulla panca. Ma ciò che si è visto al debutto interno contro le riserve del Celta è stato sconfortante. E ora c'è da andare a chiedere punti al Siviglia. Impossibile o giù di lì. Partita da handicap e non se ne parli più.



L'altra base del giorno per me viene dalla finale di ritorno della Coppa Italia Primavera. Si gioca Roma-Entella, all'andata fu 1-1 col pareggio al 94' dei liguri. I quali ora sanno benissimo che debbono cercare almeno un gol allo stadio Olimpico (prezzi modici per richiamare pubblico e tifo). Due belle squadre che sanno segnare, il gol è ottimo.

Due gli anticipi in Serie B, per niente facili da addomesticare nel pronostico. Il primo è Novara-Perugia, i primi reduci dal blitz nientepopodimenoche a Frosinone, i secondi tre punti avanti e quarti nella graduatoria per rendimento esterno. Mi spingo sulla X2, non pagata male.

La seconda è Benevento-Vicenza, col debutto di Torrente per il dopo-Bisoli sulla panca veneta. Nonostante sia ancora quarto in classifica, il Benevento sta rifiatando: dato assai deludente il fatto che a Pasquetta non sia riuscito a segnare al Brescia, squadra che incassava almeno un gol da un secolo. I biancorossi hanno bisogno come l'acqua di punti e possono provare a portare via un pari.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Siviglia-Granada 1/handicap (quota 1.49)

Roma-Entella gol (1.70)

Novara-Perugia X2 (1.58)

Benevento-Vicenza X (3.50)



La quaterna vale 70 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe