Questa volta si parte dalla Championship. La partita è Wallsall-Wigan. Quattro sconfitte nelle ultime cinque per i padroni di casa; due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro per gli ospiti, se togliamo la sconfitta col Southampton in FA Cup. Il Wigan va per la promozione e ce la dovrebbe fare, terzo in classifica a ridosso di Blackburn e Shrewwsbury, avendo giocato tre e due partite di meno. Questa deve essere assolutamente la prima pietra.



In Serie C italiana prendo in visione due partite, Padova-Feralpisalò e Triestina-Pordenone. La prima mette di fronte capolista isolata e quinta in classifica del Gruppo B. Una sconfitta nelle ultime nove di torneo dicono chi è il Padova. La Feralpisalò non è un pedalino bagnato e proverà a mettere le mani avanti fin da subito. Chissà se ci riuscirà.



L'altra sfida, questa divertente soprattutto per un motivo, è Triestina-Pordenone. Guardiamo: nonostante la Triestina abbia giocato una gara in meno, le due squadre sono appaiate a 37 punti, avendone fatti 20 in casa e 17 in trasferta. Uno specchio che le riflette quasi totalmente. C'è una partita al mondo in cui il pareggio sia più sacrosanto?





Wallsall-Wigan 2 (quota 1.75)



Padova-Feralpisalò 1 (1.85)



Triestina-Pordenone X (3.10)





